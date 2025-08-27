Πήλιο: Πρώτες βοήθειες με σκουπόξυλα και κορδόνια παπουτσιών για την διάσωση τραυματία (video)

Η επιχείρηση διήρκησε σχεδόν μία ώρα μέχρι ο τραυματίας να παραληφθεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την έντονη βροχόπτωση, οι κάτοικοι του Κεραμιδίου στο Πήλιο και δύο τπαρευρισκόμενες ναυαγοσώστριες κινητοποιήθηκαν για να σώσουν έναν 68χρονο άντρα που τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο άντρας γλίστρησε στο ανηφορικό καλντερίμι του χωριού, έσπασε το πόδι του και αιμορραγούσε ακατάσχετα. Το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο, ενώ το τοπικό ιατρείο ήταν κλειστό λόγω απουσίας του μοναδικού αγροτικού γιατρού, ο οποίος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

Με αυτοσχέδιο εξοπλισμό – σκουπόξυλα, μαξιλάρια από καρέκλες ταβέρνας, μπλούζες και κορδόνια παπουτσιών – οι ναυαγοσώστριες Μαρία Ραφαηλίδη και Ιωάννα Καρτσιώτη σταμάτησαν την αιμορραγία και δημιούργησαν νάρθηκα για το σπασμένο πόδι. Στη συνέχεια, έξι κάτοικοι μετέφεραν τον τραυματία πάνω σε ναυαγοσωστική σανίδα από το καλντερίμι έως την πλατεία του χωριού, όπου τον παρέλαβε το ασθενοφόρο για διακομιδή στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και χειρουργήθηκε.

«Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να σταματήσουμε την αιμορραγία. Ο τραυματισμένος άντρας έχανε μεγάλη ποσότητα αίματος. Ζήτησα ένα πανί να βάλω πάνω στην πληγή. Μου έφεραν μία μπλούζα και έδεσα το τραύμα με πλαστική σακούλα», περιγράφει στον taxydromos η Μαρία Ραφαηλίδη.

Στη συνέχεια για να σταματήσει την αιμορραγία, έκανε μία αυτοσχέδια περίδεση από το ύψος του μηρού του ποδιού του 68χρονου. «Ζήτησα ένα ξύλο. Μου έφεραν κοντάρι από σκούπα, ένα μαξιλάρι από καρέκλα της ταβέρνας και πήρα τα κορδόνια από τα παπούτσια που φορούσε ο τραυματίας και έκανα έναν αυτοσχέδιο νάρθηκα», λέει για τις πρώτες βοήθειες που παρείχε πάνω στο καλντερίμι και μάλιστα υπό βροχή.

Τον μετέφεραν στα χέρια υπό βροχή από ανηφορικό καλντερίμι

Το ιατρείο του χωριού ήταν κλειστό και κάτοικοι κάλεσαν στο ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο και γιατρός από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου θα πήγαινε στο περιστατικό, όμως… το ασθενοφόρο δεν θα μπορούσε να κατέβει το καλντερίμι για να παραλάβει τον τραυματισμένο άντρα. Στήθηκε νέα επιχείρηση. Κάτοικος του χωριού μετέφερε με το αυτοκίνητό του τη μία ναυαγοσώστρια μέχρι την παραλία του Κεραμιδίου, όπου είναι ο ναυαγοσωστικός πύργος, προκειμένου να πάρει από εκεί το φαρμακείο και σανίδα ακινητοποίησης. Πάνω στη σανίδα τοποθετήθηκε ο τραυματίας, τον οποίο σήκωσαν στα χέρια έξι συγχωριανοί του. Ανηφόρισαν καλντερίμι υπό βροχή σε απόσταση 300 μέτρων μέχρι την πλατεία για να τον παραλάβει ασθενοφόρο. Μέχρι και ομπρέλα θαλάσσης που είχε κάτοικος στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, έφερε για να προστατεύσει από τη βροχή τον τραυματία, ενώ άλλοι κάτοικοι είχαν ανοίξει μικρότερες ομπρέλες και κρατούσαν πάνω από τους έξι άντρες που μετέφεραν στα χέρια τον 68χρονο.

Η επιχείρηση διήρκησε σχεδόν μία ώρα μέχρι ο τραυματίας να παραληφθεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. Το ιατρείο του χωριού εκείνη την ώρα δεν λειτουργούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, ο μοναδικός αγροτικός γιατρός που στελεχώνει το ιατρείο στο Κεραμίδι, μία τουριστική περιοχή, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και η θέση παραμένει κενή την τελευταία τουλάχιστον εβδομάδα. To περιστατικό ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης πρόσβασης σε επείγουσα ιατρική φροντίδα στην περιφέρεια.