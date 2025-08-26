Games
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών επί της Λ. Ποσειδώνος, η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, από 22:00 έως 06:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ της εισόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου της Μαρίνας Αγίου Κοσμά.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

