Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών επί της Λ. Ποσειδώνος, η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 27-8-2025, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.