Εκδηλώσεις εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα.

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, σήμερα Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, σήμερα Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.