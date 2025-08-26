Games
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός οδηγός ταξί μέσα στο όχημά του

Πρόκειται για 58χρονο οδηγό ταξί.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε Ταξί με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 110 ευρώ για την κούρσα αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά

Με ρυμουλκό το Flying Dolphin XIX προς Πειραιά, λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς για το νέο τελωνείο Πειραιά

Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

