Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 110 ευρώ για την κούρσα αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά

Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 110 ευρώ για την κούρσα αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MYRILLAS
Ο 54χρονος ταξιτζής συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Οδηγός ταξί συνελήφθη γιατί εισέπραξε 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έως το λιμάνι του Πειραιά.

Το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου ο 54χρονος οδηγός ταξί μετέφερε επιβάτιδα που ήθελε να κάνει αυτή τη διαδρομή και εισέπραξε 110 ευρώ, ποσό που «υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο ταξιτζής εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο 54χρονος και η σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

