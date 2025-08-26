Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 110 ευρώ για την κούρσα αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά

Ο 54χρονος ταξιτζής συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Οδηγός ταξί συνελήφθη γιατί εισέπραξε 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έως το λιμάνι του Πειραιά.

Το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου ο 54χρονος οδηγός ταξί μετέφερε επιβάτιδα που ήθελε να κάνει αυτή τη διαδρομή και εισέπραξε 110 ευρώ, ποσό που «υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο ταξιτζής εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο 54χρονος και η σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.