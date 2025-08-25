Στη φυλακή οι 5 Τούρκοι - Όσα υποστήριξαν

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια για διακίνηση ναρκωτικών οι 5 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα. Υποστηριξαν πως είχαν αγοράσει με golden visa τις πολυτελείς βίλες που διεμεναν

Μαραθώνια ήταν η απολογια στην ανακρίτρια των 5 Τούρκων που κατηγορούνται για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή κατα συναυτουργία. Όλοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες υποστηριζοντας πως είχαν αγοράσει τις πολυτελείς βίλες με golden visa και είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας καθώς είναι Γκιουλενιστές, διωκόμενοι στην Τουρκία. Όσο για τα 34, 5 γραμμάρια χασίς που βρέθηκαν στην κατοχή τους, υποστήριξαν ότι ήταν για δικη τους χρήση.

Όλοι συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών με διασυνδέσεις στην Τουρκία και την Ισπανία όπου έστελναν και τα κέρδη που αποκόμιζαν.

Ως αρχηγός φέρεται ο 29χρονος αποκαλούμενος ως «Ρειζ», ο πατέρας του οποίου φέρεται να ειδικεύεται στην Τουρκία με την επεξεργασία ηρωίνης.

Εκτός από τα πολυτελή σπίτια των κατηγορουμένων, αίσθηση προκάλεσαν και τα πανάκριβα αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούσαν όπως μια θωρακισμένη Mercedes και δύο Porsche. Oι ίδιοι πάντως ισχυρίστηκαν στην ανακρίτρια πως τα αυτοκίνητα αποκτήθηκαν από νόμιμες πηγές εσόδων, προερχόμενες από επιχειρήσεις στην Τουρκία.