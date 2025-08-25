Αγγελούδης σε κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ: Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις, περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»

«Περιμένουμε να ακούσουμε πως έχει εξελιχθεί το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες διεκδικήσεις της πόλης μας» είπε ο Στέλιος Αγγελούδης.

Μήνυμα ενόψει της ΔΕΘ, της έλευσης του πρωθυπουργού και των υπουργών της κυβέρνησης στην πόλη έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Μιλώντας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι «δεν αρκούν μόνο οι ανακοινώσεις, οι σχεδιασμοί, η επανάληψη σχεδίων του παρελθόντος που στην πορεία ματαιώθηκαν. Περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγχρόνως μια λογοδοσία του τι έχει δημιουργηθεί από την ώρα των δεσμεύσεων έως σήμερα», είπε χαρακτηριστικά στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου».

Ο κ.Αγγελούδης πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως «περιμένουμε να ακούσουμε πως έχει εξελιχθεί το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες διεκδικήσεις της πόλης αλλά και την τοποθέτηση για το θέμα ανάπλασης της ΔΕΘ και δημιουργίας του μεγαλύτερου μητροπολιτικού πάρκου».

Επίσης, στη διάρκεια των ανακοινώσεων ο δήμαρχος γνωστοποίησε πως υπήρξαν πέντε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση, κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στα κοιμητήρια «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη. «Στόχος είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο να υπάρξει μια πρόταση για να προχωρήσουμε σε τεύχη δημοπράτησης για την εκμετάλλευση με τη μορφή ΣΔΙΤ της κατασκευής του Αποτεφρωτηρίου», είπε ο κ.Αγγελούδης. Συμπλήρωσε, δε, πως για την αξιοποίηση των Λουτρών της Θέρμης υπήρξαν δύο ενδιαφερόμενοι και ένας για τον Ζωολογικό Κήπο στο Σέιχ Σου.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεγάλα έργα στην πόλη και τον δημόσιο χώρο ενημέρωσε πως την προσεχή Τετάρτη θα συζητήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τις αναπλάσεις της πλατείας Δημοκρατίας και πλατείας Διοικητηρίου, με τη δημοτική αρχή να αναμένει το «πράσινο φως» ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, στο τμήμα από την Τσιμισκή έως και τη Λ.Νίκης, είπε πως ξεκινούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης και έναρξης του έργου, ενώ εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η δημοπράτηση της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους.