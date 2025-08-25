Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Αγγελούδης σε κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ: Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις, περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»

Αγγελούδης σε κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ: Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις, περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»
«Περιμένουμε να ακούσουμε πως έχει εξελιχθεί το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες διεκδικήσεις της πόλης μας» είπε ο Στέλιος Αγγελούδης.

Μήνυμα ενόψει της ΔΕΘ, της έλευσης του πρωθυπουργού και των υπουργών της κυβέρνησης στην πόλη έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Μιλώντας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι «δεν αρκούν μόνο οι ανακοινώσεις, οι σχεδιασμοί, η επανάληψη σχεδίων του παρελθόντος που στην πορεία ματαιώθηκαν. Περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγχρόνως μια λογοδοσία του τι έχει δημιουργηθεί από την ώρα των δεσμεύσεων έως σήμερα», είπε χαρακτηριστικά στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου».

Ο κ.Αγγελούδης πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως «περιμένουμε να ακούσουμε πως έχει εξελιχθεί το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες διεκδικήσεις της πόλης αλλά και την τοποθέτηση για το θέμα ανάπλασης της ΔΕΘ και δημιουργίας του μεγαλύτερου μητροπολιτικού πάρκου».

Επίσης, στη διάρκεια των ανακοινώσεων ο δήμαρχος γνωστοποίησε πως υπήρξαν πέντε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση, κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στα κοιμητήρια «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη. «Στόχος είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο να υπάρξει μια πρόταση για να προχωρήσουμε σε τεύχη δημοπράτησης για την εκμετάλλευση με τη μορφή ΣΔΙΤ της κατασκευής του Αποτεφρωτηρίου», είπε ο κ.Αγγελούδης. Συμπλήρωσε, δε, πως για την αξιοποίηση των Λουτρών της Θέρμης υπήρξαν δύο ενδιαφερόμενοι και ένας για τον Ζωολογικό Κήπο στο Σέιχ Σου.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεγάλα έργα στην πόλη και τον δημόσιο χώρο ενημέρωσε πως την προσεχή Τετάρτη θα συζητήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τις αναπλάσεις της πλατείας Δημοκρατίας και πλατείας Διοικητηρίου, με τη δημοτική αρχή να αναμένει το «πράσινο φως» ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Για την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, στο τμήμα από την Τσιμισκή έως και τη Λ.Νίκης, είπε πως ξεκινούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης και έναρξης του έργου, ενώ εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η δημοπράτηση της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Κάλεσμα Χάρη Δούκα για τη συγκρότηση Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ

Κάλεσμα Χάρη Δούκα για τη συγκρότηση Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
89η ΔΕΘ με Πυξ Λαξ, Πάολα και Ρουβά - Το πρόγραμμα όλων των συναυλιών

89η ΔΕΘ με Πυξ Λαξ, Πάολα και Ρουβά - Το πρόγραμμα όλων των συναυλιών

Entertainment
Μετά τη ΔΕΘ η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τη ΔΕΘ η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Πληροφοριοδότης
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

healthstat.gr
ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

healthstat.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr