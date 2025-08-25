Games
Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής ξανά ανοιχτό για το κοινό

Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής ξανά ανοιχτό για το κοινό
Άνοιξε το Άλσος Χωροφυλακής. Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων.

Στους δημότες Αθηναίων δόθηκε εκ νέου σήμερα το Άλσος Χωροφυλακής.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το Άλσος Χωροφυλακής είναι και πάλι ανοιχτό για τους πολίτες. Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων στον χώρο έγινε απολύμανση.

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων

Ελλάδα

«Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το Άλσος Χωροφυλακής είναι και πάλι ανοιχτό για τους πολίτες. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε και η σχετική απολύμανση.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου».

Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος είχε κλείσει καθώς εντοπίστηκε υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς

