Φωτιές Εύβοια: Έξι έφηβοι κάτω των 15 ετών «πίσω» από εμπρησμούς στην Αμάρυνθο

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν σπίρτα για να βάζουν φωτιές στην Εύβοια, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος έξι ανηλίκων, όλοι κάτω των 15 ετών, που φέρονται να ευθύνονται για τρεις διαφορετικές φωτιές στην περιοχή της Αμαρύνθου Ευβοίας, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις αρχές Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η πρώτη φωτιά καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όπου φαίνονται δύο αδέλφια, αγόρι και κορίτσι, να εμπλέκονται. Η δεύτερη πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από δύο παιδιά αλβανικής καταγωγής, ενώ στην τρίτη φωτιά εξετάστηκαν δύο Ελληνόπουλα, εκ των οποίων το ένα ομολόγησε και κατονομάζει τον φίλο του, καθώς και τα δύο παιδιά αλβανικής καταγωγής, ως υπεύθυνους για προηγούμενη φωτιά.

Οι ανήλικοι σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 χρησιμοποιούσαν σπίρτα για να βάζουν φωτιές και στη συνέχεια απομακρύνονταν, αντιμετωπίζοντας τη πράξη ως παιχνίδι. Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής κάνουν λόγο για παραβατικότητα ανηλίκων. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στον Εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου στους γονείς των έξι παιδιών.