Χανιά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – «Στο τσακ» γλίτωσε ο υπάλληλος (εικόνες)

Χανιά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – «Στο τσακ» γλίτωσε ο υπάλληλος (εικόνες)
Τα οχήματα υπέστησαν μόνο υλικές ζημιές ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε ο υπάλληλος της καθαριότητας του δήμου Χανίων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο των Χανίων, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:00 στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, σύμφωνα με το zarpanews.gr την ώρα που το απορριμματοφόρο πραγματοποιούσε την αποκομιδή απορριμμάτων. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα δύο οχήματα υπέστησαν μόνο υλικές ζημιές.

Ο υπάλληλος καθαριότητας που βρισκόταν στο απορριμματοφόρο κατάφερε να αποφύγει τον τραυματισμό κυριολεκτικά «στο τσακ», σύμφωνα με μαρτυρίες. Στο σημείο προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

