Ελλάδα

Καιρός: Με μπόλικα μποφόρ, μελτέμια και ανάσες δροσιάς αποχωρεί ο Αύγουστος

Επιστρέφει το μελτέμι, με ένταση που θα φτάνει και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, πώς θα κινηθεί ο καιρός των τελευταίων ημερών του Αυγούστου.

Τα μελτέμια θα κάνουν για ακόμη μια φορά αισθητή την παρουσία τους τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου δίνοντας ανάσες δροσιάς. Ο καιρός της εβδομάδας θα έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό τα επίμονα μποφόρ που θα φτάσουν μέχρι και τα 7 ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στα νησιά του Αιγαίου, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ, δημιουργώντας κλίμα δροσερό και ευχάριστο για θαλάσσιες δραστηριότητες. Η θερμοκρασία σε όλη την επικράτεια θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ενώ η ένταση των ανέμων θα βοηθήσει στην αίσθηση δροσιάς ακόμη και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στα βόρεια και ηπειρωτικά, αναμένονται λίγες νεφώσεις χωρίς σημαντικά φαινόμενα, ενώ η αίσθηση του καλοκαιριού παραμένει έντονη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Καιρός: Το μελτέμι κρατάει δροσερό τον Αύγουστο, η πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

Παρά τη σταθερή παρουσία των βοριάδων, η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις, δημιουργώντας συνθήκες ιδανικές για όσους βρίσκονται σε διακοπές αλλά και για εκείνους που έχουν επιστρέψει στην πόλη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Αίθριος ο καιρός σήμερα, πού θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

Ελλάδα
Έρχεται τετραήμερο με μελτέμια έως 7 μποφόρ - Πώς αλλάζει ο καιρός

Ελλάδα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με τον ήλιο να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σχηματιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στη νότια Πελοπόννησο, αλλά και σε λίγες ακόμα ημιορεινές ζώνες, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές, σύντομες βροχές, χωρίς όμως να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 με τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ καλά επίπεδα: 32°-34°C στα ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάνει τους 30°-32°C.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις προς το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και στον Ευβοϊκό ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22°C τις πρώτες πρωινές ώρες, φτάνοντας έως 33°C το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21°C έως 31°C, προσφέροντας σχετικά ήπιες και ευχάριστες συνθήκες.

Την Τρίτη, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά επίπεδα, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές. Η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί σχεδόν παντού, ενισχύοντας την καλοκαιρινή αίσθηση, αν και το μελτέμι θα διατηρήσει την αίσθηση δροσιάς στις περισσότερες περιοχές.

Όλα δείχνουν πως και τις επόμενες ημέρες το σκηνικό θα παραμείνει σχετικά σταθερό. Το τέλος του Αυγούστου έρχεται με έντονη ηλιοφάνεια, τυπικό καλοκαιρινό καιρό και εξαίρεση μερικές τοπικές μπόρες στα ορεινά, που όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν το γενικότερο κλίμα.

