Έρχεται τετραήμερο με μελτέμια έως 7 μποφόρ - Πώς αλλάζει ο καιρός

Έρχεται τετραήμερο με μελτέμια έως 7 μποφόρ - Πώς αλλάζει ο καιρός Φωτογραφία: Unsplash
Αυτό το σκηνικό του καιρού θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη.

Aλλάζει ο καιρός καθώς αναμένονται αυτή την εβδομάδα, νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και ενισχυμένα μποφόρ.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα είναι η θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και αυτό τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

Αυτό το σκηνικό του καιρού θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη. Μέχρι τότε η θερμοκρασία αναμένεται να έχει κάνει μεγαλύτερη «βουτιά» ενώ οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν έως τα 7 μποφόρ.

Όσον αφορά τις βροχές και τις καταιγίδες, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενταθούν και θα «απλωθούν» και σε άλλες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 32 με 33, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

