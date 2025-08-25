Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θα γίνω μάνα και πατέρας για τα αδέρφια μου» λέει η 18χρονη κόρη

Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο δολοφόνος της 40χρονης στο Βόλο, συγκλονίζουν τα λόγια της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας.

«Παγωμένη» παρακολουθεί η κοινωνία του Βόλου τις εξελίξεις της στυγερούς δολοφονίας της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών από τον σύζυγό της. Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε ο χθες 40χρονος που σκότωσε την γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η κατηγορία που του έχει απαγγελθεί αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας καθώς προκύπτει ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας. Την ίδια ώρα, διατάχθηκε κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας αλλά και το τί θα γίνει στο εξής. Παράλληλα, διατάχθηκε εισαγγελική παραγγελία για να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρείο. Ο 40χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης όπου έχει μεταφερθεί η σορός της. Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί τι θα γίνει στο εξής με τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.

Η κραυγή της 18χρονης κόρης - «Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου»

Η Κατερίνα, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, βρέθηκε ξαφνικά να σηκώνει στις πλάτες της ένα ασήκωτο φορτίο. Με λόγια που συγκλονίζουν, είπε στον taxydromos.gr: «Για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Δεν έχω ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Εγώ θα γίνω από εδώ και πέρα και μάνα και πατέρας για τα αδέρφια μου».

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»! Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη με τσακισμένη την καρδούλα της από την τραγωδία.

Η Ιωάννα, αδελφή της δολοφονημένης, μίλησε με δάκρυα για την αδερφή που «έδωσε τη ζωή της για τα παιδιά της» και χαρακτήρισε τον γάμο της «κόλαση». «Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ», είπε με θυμό, αποτυπώνοντας το αίσθημα δικαιοσύνης που ζητά όλη η οικογένεια.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας, εκεί όπου η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, συγγενείς και φίλοι άναψαν ένα κερί και άφησαν λουλούδια. Μια σιωπηλή πράξη μνήμης για μια γυναίκα που χάθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο, αφήνοντας πίσω της τέσσερα παιδιά που τώρα καλούνται να μεγαλώσουν χωρίς εκείνη. Τραγικές φιγούρες τα τέσσερα παιδιά που είχε το ζευγάρι. Τα τρία από αυτά, ηλικίας μόλις 6, 13 και 16 ετών είδαν τον ίδιο τους τον πατέρα να δολοφονεί τη μητέρα τους.

Αναζητείται το όπλο του εγκλήματος

Για περισσότερες από 24 ώρες, ο δράστης ήταν κρυμμένος σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το σπίτι που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κατά την σύλληψή του ήταν αμετανόητος για την αποτρόπαια πράξη του. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», φέρεται να είπε κατά τη σύλληψή του. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να βρεθεί το αντικείμενο με το οποίο της αφαίρεσε τη ζωή. Εικάζεται ότι τO ξεφορτώθηκε και φόρεσε άλλα ρούχα που βρήκε σε κάδο.