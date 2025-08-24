Ενισχύονται με 135 νέους πυροσβέστες οι ΕΜΟΔΕ - Το μήνυμα Κεφαλογιάννη

Δημιουργήθηκαν νέες ΕΜΟΔΕ σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά.

Ολοκληρώθηκε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση 135 νέων πυροσβεστών που έρχονται να ενισχύσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη την Ελλάδα.

«Φέτος, προχωρήσαμε και στη δημιουργία 4 νέων Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, η δέσμευσή μας για την ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα γίνεται πράξη. Από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η νέα Μονάδα θα στελεχωθεί με 38 Πυροσβέστες, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στη συνολική μας στρατηγική για πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών επισημαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης».

