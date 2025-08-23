Games
Ελλάδα

Τζιά: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί για τα εκατοντάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Τζιά: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί για τα εκατοντάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας Φωτογραφία: Eurokinissi
Από τις 12/08 έχουν καταγραφεί 250 περιστατικά.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει μεταβεί στη Τζιά, ήδη από την Παρασκευή (22/08), για να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση, να λάβει βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή πηγή αλλά και το παθογόνο που προκαλεί την γαστρεντερίτιδα.

Η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας παρατηρήθηκε στο νησί της Τζιάς από τις 12 Αυγούστου.

Κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ενώ τώρα είναι σε ύφεση.

Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με τους ειδικούς δεν εμπνέει ανησυχία, οι γαστρεντερίτιδες από τον Μάιο παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΥ.

Στην πλειονότητά τους τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας οφείλονται σε κάποιον ιό ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε μολυσμένο νερό ή σε κάποιο τρόφιμο αλλά υπάρχει και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ένας θάνατος που έχει αναφερθεί αφορά υπερήλικα με σοβαρό υποκείμενο νόσημα χωρίς να είναι σαφής η σύνδεση με τη γαστρεντερίτιδα. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο διερευνάται.

