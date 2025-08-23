Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δάσος στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Στην περιοχή επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook