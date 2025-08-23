Games
Ελλάδα

Νάξος: Συνελήφθη μέλος συμμορίας για διαρρήξεις σε τουριστικά καταλύματα

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Μέλος συμμορίας που διέπραττε συστηματικά κλοπές από κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και πολύτιμα αντικείμενα, συνελήφθη επ' αυτοφώρω, σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για έναν 33χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στην προσπάθεια του να ξεφύγει έπεσε σε όρυγμα οικοδομής και τραυματίστηκε.

Ο άνδρας κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στην υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπλέκονται ακόμη δύο συνεργοί τού συλληφθέντα, οι οποίοι αναζητούνται.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν σήμερα πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων δύο από τους δράστες οι οποίοι όταν τους αντελήφθησαν τράπηκαν προς φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκε και ακινητοποιήθηκε ο 33χρονος, μέσα στο όρυγμα οικοδομής, όπου είχε καταπέσει.

Στην κατοχή του 33χρονου και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατσαβίδι, σακίδιο πλάτης και τσαντάκι ώμου που περιείχαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, υποδήματα και γυναικείες τσάντες που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα οι δράστες από τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 12 περιπτώσεις κλοπών χρημάτων και αντικειμένων, εκτιμώμενης αξίας πάνω από 120.000 ευρώ, τις οποίες διέπραξαν το χρονικό διάστημα από 25-7-25 έως 23-8-2025.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου όπου αφού του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του συλληφθέντα ισχύουν περιοριστικοί όροι για υποθέσεις κλοπών.

Σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, υπογραμμίζεται ότι, από τις αστυνομικές υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων και μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:

-την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας

-τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών

-την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά

-τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών μας, καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου

