Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος - Κρυβόταν κοντά στο σπίτι του

Ο άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους.

Συνελήφθη πριν λίγη ώρα ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της γυναικοκτονίας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στην οδό Παγασών στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του, σε πάρκινγκ, όπου κρυβόταν

Μετά τη γυναικοκτονία, ο 40χρονος εξαφανίστηκε και έκτοτε οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος δεν έφερε καμία αντίσταση προς τις Αρχές κατά τη σύλληψή του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος τη χτύπησε.

Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία. Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Με «βαρύ» ποινικό παρελθόν ο δράστης

Τον Ιούνιο του 2025, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μία ημέρα μετά αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Την ίδια στιγμή, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των αρχών, ο 40χρονος ήταν γνωστός στις αρχές.

Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει γίνει σε βάρος του αν και οι γείτονές τους στον Βόλο άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο σπίτι.

Όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά που θρηνούν την μητέρα τους, βρίσκονται υπό την προστασία των συγγενών τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία:

Την 28/06/2025 από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, για την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση, ένεκα απόπειρας αυτοκτονίας που είχε προβεί την 01:30 της ιδίας και αφού εξετάσθηκε από αρμόδιους Ψυχιάτρους, διαγνώσθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Την 18/11/2024, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου, για διοικητική απέλαση.

Την 09/10/2019 & την 24/10/2019, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου για παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών καθόσον κατείχε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη (χασίς).