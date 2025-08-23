ΕΕΤΑΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, πότε τα οριστικά αποτελέσματα

Για τους γονείς, η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική βοήθεια.

Οι παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για πολλές οικογένειες, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε γονείς να εξασφαλίσουν δωρεάν ή επιδοτούμενη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές προσχολικής αγωγής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των εργαζόμενων και άνεργων γονέων, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την ανατροφή των παιδιών, αλλά και να προσφέρει στα παιδιά ποιοτική φροντίδα και εκπαίδευση σε ασφαλές περιβάλλον.

Μέσα από τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, τα παιδιά ηλικίας από βρεφική έως προσχολική ηλικία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να αποκτήσουν τα πρώτα ερεθίσματα που θα τα προετοιμάσουν για το σχολείο. Το προσωπικό των δομών αποτελείται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς που στηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, μέσα από παιχνίδι, μάθηση και καλλιέργεια αξιών συνεργασίας.

Για τους γονείς, η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική βοήθεια, καθώς μειώνει το οικονομικό βάρος της προσχολικής αγωγής και δίνει τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ δεν ωφελούν μόνο τις οικογένειες, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών.

Το περασμένο διάστημα βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ενώ οι ενστάσεις αναμένεονται 25 με 27 Αυγούστου. Όσο για τα οριστικά αποτελέσματα, αναμένονται από 1η Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ένστασή τους μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.