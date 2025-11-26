Η υπόθεση αφορά επένδυση που είχε εγκριθεί για εκσυγχρονισμό επιχείρησης, με σκοπό την αγορά εξοπλισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιστροφή της χρηματοδότησης που είχε λάβει επιχείρηση στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ επέβαλε το Δημόσιο, μετά τη διαπίστωση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε λειτουργούσε όπως απαιτούσαν οι όροι της ενίσχυσης.

Η υπόθεση αφορά επένδυση που είχε εγκριθεί για εκσυγχρονισμό επιχείρησης, με σκοπό την αγορά εξοπλισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία των ελέγχων προέκυψε ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί.

Σύμφωνα με την οριστική έκθεση ελέγχου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, που συντάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016, σε επιτόπια επίσκεψη στον χώρο της επένδυσης δεν βρέθηκε κανένα από τα μηχανήματα ή τον εξοπλισμό που υποτίθεται ότι είχαν αγοραστεί. Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι η επιχείρηση λειτουργούσε, καθώς ο δικαιούχος δεν ήταν παρών, παρότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την ημερομηνία και την ώρα του ελέγχου. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η έλλειψη πρόσβασης στον χώρο και η μη επίδειξη του εξοπλισμού καθιστούσαν αδύνατη την επιβεβαίωση της υλοποίησης της επένδυσης.

Με βάση τα ευρήματα, κρίθηκε ότι το έργο δεν ήταν ολοκληρωμένο ούτε λειτουργικό, κάτι που οδήγησε στην πρόταση απένταξης. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος έλαβε επίσημη ειδοποίηση να επιστρέψει το ποσό των 15.030 ευρώ, που αποτελούσε την πρώτη δόση της επιχορήγησης, καθώς θεωρήθηκε ότι η ενίσχυση είχε καταβληθεί χωρίς να εκπληρωθούν οι όροι της χρηματοδότησης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εξετάζοντας την υπόθεση, επιβεβαίωσε ότι η ολοκλήρωση και η πραγματική λειτουργία της επένδυσης αποτελούν βασική υποχρέωση κάθε δικαιούχου που λαμβάνει δημόσιους πόρους. Τόνισε ότι η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της χρηματοδότησης, καθώς τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα απαιτούν σαφή απόδειξη ότι η ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε. Με δεδομένο ότι η επιχείρηση δεν απέδειξε την πραγματική υλοποίηση της επένδυσης, το Δημόσιο δικαιολογημένα ζήτησε την επιστροφή της ενίσχυσης, όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί.