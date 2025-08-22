Απεργία στο Δημόσιο: «Ρολά» για 24 ώρες και συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα

Η απεργία έχει προκηρυχθεί για την Πέμπτη 28/8.

Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ανήμερα της ψήφισης του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».

Στην απεργία θα συμμετάσχουν υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς του δημοσίου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά

Επιδιώκουν «σιωπητήριο» στους χώρους δουλειάς. Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι ευχαριστώ. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα “θέλω” των επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικά σήμερα, με την όξυνση των ανταγωνισμών και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, με τη στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής (φοροληστεία, ακρίβεια κ.ά.) πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, την ποινικοποίηση των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.

Το νομοθέτημα, όμως, αυτό αποκαλύπτει το φόβο τους. Φοβούνται, διότι γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, συνολικά των δημοσίων υπαλλήλων αρνείται να συμβιβαστεί και επιλέγει να αντιταχθεί στις επιλογές τους. Υπερασπίζεται μέσα από τα σωματεία του τα δικαιώματά του. Οι εκπαιδευτικοί στέκονται δίπλα στους μαθητές τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα, οι υγειονομικοί δίπλα στους ασθενείς καταγγέλλοντας τις ελλείψεις στα νοσοκομεία κ.λπ.. Φοβούνται, γιατί βλέπουν ότι αναπτύσσεται ένα ρεύμα αγώνα και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και μέσα στο Δημόσιο. Μέσα στα σχολεία συναντούν σοβαρές αντιδράσεις για τις βασικές επιλογές τους, για την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την πολιτική κατηγοριοποίησης της εκπαίδευσης, τα Ωνάσεια σχολεία, τα κενά, την αδιοριστία και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων. Δεν μπορούν πια να πείσουν κανέναν με επιχειρήματα για την ορθότητα της πολιτικής τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούμε στην εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, είμαστε ενάντια στη σφαγή λαών όπως του Παλαιστινιακού, στεκόμαστε στη ‘«σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η ταξική πάλη δεν σταμάτησε ποτέ με νόμους και διατάγματα και ούτε τώρα πρόκειται να σταματήσει. Ενημερώνουμε τους φωστήρες της κυβέρνησης, ότι όχι μόνο δε θα κάνουμε πίσω αλλά θα ενισχύσουμε ακριβώς αυτό που τρέμουν. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμενους στο υπόλοιπο δημόσιο αλλά και όλους τους εργαζόμενους, θα υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης γύρω από οποιοδήποτε συνάδελφο βρεθεί στο στόχαστρο του αυταρχισμού.

Με το συλλογικό μας αγώνα, με δύναμη την ενότητα με όλο το λαό και όχημα τα σωματεία μας θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους!