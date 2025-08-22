Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Μαίνεται η φωτιά στο Κακοπλεύρι Γρεβενών - Μάχη να μην μπει η φωτιά στην «καρδιά» της Βάλια Κάλντα

Μαίνεται η φωτιά στο Κακοπλεύρι Γρεβενών - Μάχη να μην μπει η φωτιά στην «καρδιά» της Βάλια Κάλντα Φωτογραφία: Αρχείου
Η φωτιά είναι έρπουσα και επιχειρούν 42 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στο άκρο της Βάλια Κάλντα, στην περιοχή Κακοπλεύρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μάλιστα έχει ζητηθεί η ενίσχυση από ερπυστριοφόρα.

Επίσης σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Γρεβενά: Φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Γρεβενά: Φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Φωτιά τώρα στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Ελλάδα
Αποκάλυψη Πελετίδη στο Dnews: Ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με 0,90 ευρώ ανά κάτοικο για την αντιπυρική περίοδο

Αποκάλυψη Πελετίδη στο Dnews: Ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με 0,90 ευρώ ανά κάτοικο για την αντιπυρική περίοδο

Πολιτική
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σύμη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σύμη

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr