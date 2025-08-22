Μαίνεται η φωτιά στο Κακοπλεύρι Γρεβενών - Μάχη να μην μπει η φωτιά στην «καρδιά» της Βάλια Κάλντα

Η φωτιά είναι έρπουσα και επιχειρούν 42 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στο άκρο της Βάλια Κάλντα, στην περιοχή Κακοπλεύρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μάλιστα έχει ζητηθεί η ενίσχυση από ερπυστριοφόρα.

Επίσης σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.