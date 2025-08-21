Games
Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

Αποστέλλονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415 και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 Δασοκομάντος.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Συγκεκριμένα, αποστέλλονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές αρχές.

