Καύσωνας εξπρές τις επόμενες ημέρες: Καυτός λίβας φέρνει 42άρια

Τον τελευταίο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να ζήσει η χώρα τις επόμενες ημέρες.

Ένα σύντομο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη χώρα με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο θα είναι προσωρινό και σε λίγες ώρες η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Από σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35–37 βαθμούς σε πολλές περιοχές, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα κορυφωθεί με 41- 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, το τριήμερο θα είναι αρκετά ζεστό. Την Παρασκευή, που θα είναι η πιο θερμή μέρα, περιμένουμε τον υδράργυρο να φτάσει τους 41–42 βαθμούς.

Από το Σάββατο η κατάσταση θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται.

Από το σύντομο αυτό κύμα θα επηρεαστούν οι: Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της Ερτ, Ν. Ζιακοπούλου, ο λίβας θα ανεβάσει προσωρινά τη θερμοκρασία στα ανατολικά και ηπειρωτικά στους 38–40 βαθμούς. Από το Σάββατο η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα και την Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 βαθμούς.