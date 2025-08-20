Games
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Τέσσερα εναέρια μέσα στη «μάχη»

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Τέσσερα εναέρια μέσα στη «μάχη» Φωτογραφία: ilialive
Στην περιοχή Πηγάδι ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά καίει αυτή την ώρα στην Ηλεία, στην περιοχή Πηγάδι, που προκάλεσε την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Όλγα Τραγανού δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική και εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1958156097153376296}

fotia_ilia4_ab9c0.jpg

fotia_ilia1_537d2.jpg

fotia_ilia2_8ac7a.jpg

fotia_ilia3_a4728.jpg

Φωτογραφίες: ilialive

