«Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»: Ο Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων

«Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης»: Ο Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων
Ο τουρισμός αυξάνεται αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να κάνουν διακοπές - Αφιέρωμα του Guardian αναδεικνύει το «χαμένο όνειρο» των καλοκαιρινών αποδράσεων για τους ντόπιους

Σε εκτενές άρθρο του Guardian αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο να πραγματοποιήσουν έστω και ολιγοήμερες διακοπές στο καλοκαίρι. Μάλιστα, εργαζόμενοι και νέοι σε ηλικία συγκρίνουν την Ελλάδα ως την Ταϋλάνδη της Ευρώπης όπου οι ξένοι ζουν το όνειρό τους εδώ ενώ οι Έλληνες βλέπουν τις διακοπές ως άπιαστο όνειρο.

Από το εκδοτήριο εισιτηρίων στο λιμάνι του Πειραιά, ο Τάσος Παπαδόπουλος στο Guardian παρατηρεί τα καράβια που δένουν για τον Αργοσαρωνικό. Είναι καλοκαιρινό απόγευμα, αλλά οι ουρές για το καράβι της Αίγινας είναι πολύ μικρότερες από πέρυσι. «Οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν», λέει. «Τα Σαββατοκύριακα έχει λίγο κίνηση, αλλά οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν πέσει σχεδόν 50%».

Οι κοντινοί προορισμοί, όπως η Αίγινα, θεωρούνται οικονομική λύση για χιλιάδες Αθηναίους. Όμως φέτος, ακόμη κι εκεί, οι ξαπλώστρες μένουν άδειες. «Η δουλειά έχει πέσει παντού. Και να σκεφτεί κανείς, η Αίγινα είναι από τα φθηνότερα μέρη», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τσάντας, επιχειρηματίας θαλάσσιων σπορ.

Σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. «Πριν από δέκα χρόνια, οι άδειες κρατούσαν 20 ή και 30 μέρες. Σήμερα, οι περισσότεροι παίρνουν λιγότερο από μία εβδομάδα», εξηγεί ο οικονομικός σύμβουλος της Ένωσης, Τάκης Καλοφώνου.

Το κόστος είναι απαγορευτικό. Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων με αυτοκίνητο χρειάζεται περίπου 450 ευρώ μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς τις Κυκλάδες, τη στιγμή που ο μέσος μισθός παραμένει στα 1.342 ευρώ. Η 28χρονη Ισμήνη Μπαλάλε, που εργάζεται στο λιανεμπόριο με μισθό 850 ευρώ, δηλώνει πως ούτε καν σκέφτεται τις Κυκλάδες: «Ποιος να πληρώσει 200 ευρώ τη βραδιά για δωμάτιο; Εμείς μένουμε μερικές μέρες στο χωριό και τέλος».

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν το φαινόμενο: το 46% των Ελλήνων δήλωσε πέρυσι ότι δεν είχε τη δυνατότητα ούτε για μία εβδομάδα διακοπών – ποσοστό 19% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η εικόνα της Αθήνας τον Αύγουστο είναι αποκαλυπτική: γεμάτα λεωφορεία και μετρό, κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο, ασφυκτικά γεμάτα θερινά σινεμά και μπαρ. Παράδοξο ή όχι, ενώ η Ελλάδα προσελκύει εκατομμύρια ξένους τουρίστες – 36 εκατομμύρια μόνο το 2024, αποφέροντας 21,7 δισ. ευρώ έσοδα – οι ίδιοι οι Έλληνες αδυνατούν να απολαύσουν τη χώρα τους.

Ο καθηγητής Χρήστος Πιτέλης από το Πανεπιστήμιο Σαουθάμπτον το συνοψίζει: «Οι Έλληνες αποκλείονται από μια παράδοση βαθιά ριζωμένη στον πολιτισμό και τη θρησκεία, τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου. Τα εισοδήματα έχουν μειωθεί τόσο, που για πολλούς είναι απλώς άπιαστο όνειρο».

Η κυβέρνηση υπόσχεται φοροελαφρύνσεις και αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ μέχρι το 2027. Όμως για πολλούς, το γεγονός παραμένει οξύμωρο: «Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Οι ξένοι ζουν το όνειρο στην Ελλάδα, κι εμείς μετράμε λογαριασμούς», λέει ο Άρης Απικιάν, υπάλληλος σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

