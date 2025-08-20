Games
Από βροχές... στα 40άρια: Ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας, η πιο δύσκολη μέρα

Άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από αύριο με τον υδράργυρο να ανεβαίνει παραιτέρω την Παρασκευή έως και τους 40 βαθμούς, ωστόσο οι υψηλές θερμοκρασίες άμεσα θα υποχωρήσουν. Αίθριος ο καιρός σήμερα. Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη.

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, με γενικά ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, κεντρική Στερεά και Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο την Παρασκευή ο καιρός θα αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς.

Από την Πέμπτη η αστάθεια θα περιοριστεί, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, φτάνοντας τους 36 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Την Παρασκευή η ζέστη θα κορυφωθεί κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές, με τις μέγιστες να αγγίζουν τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τους 40. Ωστόσο, η άνοδος αυτή θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και μέχρι την Κυριακή θα επανέλθει στα επίπεδα των 30 με 34 βαθμών.

Για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου τοπικά θα σημειωθούν βροχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ και στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο το απόγευμα θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς, ενώ στα μικρά νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 29.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά και βελτίωση αργότερα το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς.

