Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης στην Κερατέα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο με ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση, κοντά στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Βιοτεχνικού Πάρκου.
Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα και χάρη στην επέμβασή τους η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε λίγη ώρα.
Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης
Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά