Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Συνολικά 63 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για τη φωτιά στην Κερατέα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης στην Κερατέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο με ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση, κοντά στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Βιοτεχνικού Πάρκου.

{https://www.facebook.com/100039532539558/videos/1276545464020963/}

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα και χάρη στην επέμβασή τους η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε λίγη ώρα.

{https://www.facebook.com/watch/?v=771000112544784}

Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης

Αικατερινη Ναυσικα Ριζου

Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά