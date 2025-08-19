Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Λαϊκό Λαχείο 19/8/2025: Αυτός είναι ο τυχερός λαχνός της 33ης κλήρωσης (Βίντεο)

Λαϊκό Λαχείο 19/8/2025: Αυτός είναι ο τυχερός λαχνός της 33ης κλήρωσης (Βίντεο) Φωτογραφία: Aris Oikonomou/SOOC
Δείτε τα αποτελέσματα της 33ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.060.000 ευρώ μετά το τρίτο τζάκποτ, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 33η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 79011, σειρά η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε ξάνα τζακπότ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.070.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 38908 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

{https://www.youtube.com/watch?v=LhljuOBiPMY&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Λαϊκό Λαχείο: 2.060.000 ευρώ κληρώνει απόψε

Λαϊκό Λαχείο: 2.060.000 ευρώ κληρώνει απόψε

Ελλάδα
Eurojackpot 19/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε για 23 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 19/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε για 23 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Τζόκερ: Νέα κλήρωση απόψε (19/8) για 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Νέα κλήρωση απόψε (19/8) για 1 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Τζόκερ 17/8/25 - Αποτελέσματα: Δύο δελτία «σήκωσαν» 28,8 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 17/8/25 - Αποτελέσματα: Δύο δελτία «σήκωσαν» 28,8 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

ienergeia.gr
Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

healthstat.gr
Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

healthstat.gr
Wegovy: Έλαβε έγκριση για τη θεραπεία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος με ίνωση

Wegovy: Έλαβε έγκριση για τη θεραπεία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος με ίνωση

healthstat.gr
Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

ienergeia.gr
Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

healthstat.gr
Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

ienergeia.gr