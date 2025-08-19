Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμούς στην Εύβοια: Πολύ μικρή η περιοχή που έχει ενεργοποιηθεί

Η ανάρτηση του σεισμολόγου για τις δονήσεις κοντά στο Προκόπιο Εύβοιας.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχολίασε με μια ανάρτηση τους σεισμούς που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Εύβοια, με επίκεντρο κοντά στο Προκόπιο.

Αυτή η «δράση» ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου και ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα σεισμός ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, ο οποίος καταγράφηκε στις 14 Αυγούστου, σημειώνει στην ανάρτησή του. Μία ημέρα αργότερα σημειώθηκε δόνηση 3,2 Ρίχτερ.

«Η ενεργοποιηθείσα περιοχή είναι πολύ μικρή. Αν χρειαστεί θα επανέλθω», συμπληρώνει ο σεισμολόγος.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Σεισμοί στα ΝΔ του Προκοπίου Εύβοιας. Δύο λόγια λόγω της συνεχιζόμενης δράσης, που ξεκίνησε στις αρχές του μηνός. Στις 14/8 έκανε τον μεγαλύτερο μέχρι τώρα μεγέθους Μ=3,5. Στις 15/8 Μ=3,2. Όλοι οι άλλοι μικρότερων μεγεθών, οι περισσότεροι έγιναν μετά τον Μ=3,5. Η ενεργοποιηθείσα περιοχή είναι πολύ μικρή. Αν χρειαστεί θα επανέλθω».

