Διπλός σεισμός στην Εύβοια

Κοντά στο Προκόπι Ευβοίας το επίκεντρο των σεισμών.

Δύο σεισμοί, με διαφορά λίγων λεπτών, σημειώθηκαν στην Εύβοια νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 17:47 και ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 17,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δύο λεπτά αργότερα, στις 17:49 καταγράφηκε νέα, ασθενέστερη, δόνηση, μεγέθους 2,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή με τον πρώτο σεισμό- 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου- και το εστιακό βάθος ήταν 16,1 χιλιόμετρα.