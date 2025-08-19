Games
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ψυχολογικά προβλήματα επικαλείται ο 28χρονος κατηγορούμενος

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ψυχολογικά προβλήματα επικαλείται ο 28χρονος κατηγορούμενος Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Την Παρασκευή απολογείται στον ανακριτη ο 28χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία 47χρονης, στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε στο Χαλάνδρι.

Στα ψυχολογικά προβλήματα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια, θα στηρίξει την υπερασπιστική του προσπάθεια την Παρασκευή που θα απολογηθεί στον ανακριτή, ο 28χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τη 47χρονη στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, τώρα άρχισε να συνειδητοποιεί ο 28χρονος τι έκανε και μετανιώνει. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορούμενου, η πράξη του αυτή ήταν «αποτέλεσμα ψυχοπαθολογίας καθώς έχει αντιμετωπίσει διάφορα ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν».

Ελλάδα

Τι υποστηρίζει ο 28χρονος

Ο 28χρονος αρνείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και πως είχε πρόθεση να σκοτώσει τη 47χρονη που γνώρισε στα συσσίτια της εκκλησίας. Η μανία καταδίωξης που αντιμετωπίζει ο 28χρονος έγινε η αιτία να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, όπως είπε ο δικηγόρος του που πρόσθεσε: «Πίστευε ότι το θύμα τον καταδίωκε, ότι τον δυσφημούσε στο κοινωνικό του περιβάλλον».

Στους αστυνομικούς φέρεται μάλιστα ο 28χρονος να ισχυρίστηκε: «Πήγα έξω από το σπίτι της γιατί ήθελα να της μιλήσω γιατί με διέβαλε σε φίλους και γνωστούς. Από τις φωνές της όμως θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα».

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο που σκότωσε τη 47χρονη

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο που σκότωσε τη 47χρονη

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 28χρονος την 47χρονη - «Με κακολογούσε, θόλωσα»

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 28χρονος την 47χρονη - «Με κακολογούσε, θόλωσα»

Ελλάδα
Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ελλάδα
Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Ελλάδα

