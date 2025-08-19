Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ψυχολογικά προβλήματα επικαλείται ο 28χρονος κατηγορούμενος

Στα ψυχολογικά προβλήματα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια, θα στηρίξει την υπερασπιστική του προσπάθεια την Παρασκευή που θα απολογηθεί στον ανακριτή, ο 28χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τη 47χρονη στο Χαλάνδρι.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, τώρα άρχισε να συνειδητοποιεί ο 28χρονος τι έκανε και μετανιώνει. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορούμενου, η πράξη του αυτή ήταν «αποτέλεσμα ψυχοπαθολογίας καθώς έχει αντιμετωπίσει διάφορα ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν».
Τι υποστηρίζει ο 28χρονος
Ο 28χρονος αρνείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και πως είχε πρόθεση να σκοτώσει τη 47χρονη που γνώρισε στα συσσίτια της εκκλησίας. Η μανία καταδίωξης που αντιμετωπίζει ο 28χρονος έγινε η αιτία να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, όπως είπε ο δικηγόρος του που πρόσθεσε: «Πίστευε ότι το θύμα τον καταδίωκε, ότι τον δυσφημούσε στο κοινωνικό του περιβάλλον».
Στους αστυνομικούς φέρεται μάλιστα ο 28χρονος να ισχυρίστηκε: «Πήγα έξω από το σπίτι της γιατί ήθελα να της μιλήσω γιατί με διέβαλε σε φίλους και γνωστούς. Από τις φωνές της όμως θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα».