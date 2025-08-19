Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 28χρονος την 47χρονη - «Με κακολογούσε, θόλωσα»

Απολογείται σήμερα ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Μια ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι, όπου το πρωί της Δευτέρας ένας 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με 15 μαχαιριές μια 47χρονη γυναίκα, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί, σε ήσυχη γειτονιά της περιοχής.

Γειτόνισσα της 47χρονης είδε τον άνδρα να την πλησιάζει κρατώντας μαχαίρι, με το θύμα να της ζητά έντρομη να καλέσει την αστυνομία.

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, όμως μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η επίθεση είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 47χρονη νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος και τον δράστη δίπλα της. Ο ίδιος δεν αποπειράθηκε να διαφύγει και παραδόθηκε δηλώνοντας: «Παραδίνομαι».

«Θόλωσα και την σκότωσα»

O δράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 28χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και ανέφερε: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω». Όπως ισχυρίστηκε, περίμενε το θύμα έξω από την πολυκατοικία έπειτα από συνάντησή τους σε συσσίτιο, ενώ επικαλέστηκε προηγούμενες διαφορές τους.

Ο ίδιος ανέφερε πως η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση και ότι τον είχε «διαπομπεύσει» στο περιβάλλον του. «Έχω μετανιώσει για το φονικό», φέρεται να είπε.

Η 47χρονη είχε απευθυνθεί στην αστυνομία τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ότι ο 28χρονος την ενοχλούσε και ζητώντας να μην τον ξανασυναντήσει.