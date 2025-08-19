Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 28χρονος την 47χρονη - «Με κακολογούσε, θόλωσα»

eurokinissi eurokinissi
Απολογείται σήμερα ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Μια ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι, όπου το πρωί της Δευτέρας ένας 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με 15 μαχαιριές μια 47χρονη γυναίκα, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί, σε ήσυχη γειτονιά της περιοχής.

Γειτόνισσα της 47χρονης είδε τον άνδρα να την πλησιάζει κρατώντας μαχαίρι, με το θύμα να της ζητά έντρομη να καλέσει την αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ελλάδα

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, όμως μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η επίθεση είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 47χρονη νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος και τον δράστη δίπλα της. Ο ίδιος δεν αποπειράθηκε να διαφύγει και παραδόθηκε δηλώνοντας: «Παραδίνομαι».

«Θόλωσα και την σκότωσα»

O δράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 28χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και ανέφερε: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω». Όπως ισχυρίστηκε, περίμενε το θύμα έξω από την πολυκατοικία έπειτα από συνάντησή τους σε συσσίτιο, ενώ επικαλέστηκε προηγούμενες διαφορές τους.

Ο ίδιος ανέφερε πως η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση και ότι τον είχε «διαπομπεύσει» στο περιβάλλον του. «Έχω μετανιώσει για το φονικό», φέρεται να είπε.

Η 47χρονη είχε απευθυνθεί στην αστυνομία τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ότι ο 28χρονος την ενοχλούσε και ζητώντας να μην τον ξανασυναντήσει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ελλάδα
Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς», τι είπε ο δολοφόνος της 47χρονης

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς», τι είπε ο δολοφόνος της 47χρονης

Ελλάδα
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Ελλάδα

NETWORK

Γιάννης Τριήρης: Το μείζον πρόβλημα «Ερντογάν» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται

Γιάννης Τριήρης: Το μείζον πρόβλημα «Ερντογάν» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται

ienergeia.gr
«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

healthstat.gr
Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

healthstat.gr
Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

ienergeia.gr
Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

healthstat.gr