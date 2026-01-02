Σήμερα είναι το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Με ελληνικό ντέρμπι μπαίνει στο 2026 η Euroleague. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού απόψε στο κατάμεστο Telekom Center για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12 νικών και 6 ηττών, ενώ ο Ολυμπιακός είναι 8ος με ρεκόρ 10-7 με το ματς κόντρα στη Φενέρ στο ΣΕΦ να εκκρεμεί.

Ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ανακοίνωσε την παραμονή των Γιουρτσεβέν και Φαρίντ μέχρι το τέλος της σεζόν, θα υπολογίζει -όπως όλα δείχνουν- στον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος δεν προπονήθηκε την Πρωτοχρονιά λόγω ενοχλήσεων. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάισον Γουορντ.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.