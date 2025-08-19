Φωτιά στη Μυτιλήνη: 57χρονος ομολόγησε εμπρησμούς

Ο άνδρας έβαλε φωτιά ακόμη και στο χωράφι της γυναίκας του.

Ομολόγησε χθες το βράδυ την πράξη του ο εμπρηστής που έβαζε φωτιές τις τελευταίες μέρες σε περιοχές της Δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα σε Φίλια, Σκαλοχώρι αλλά και στο περιστατικό με το φορτηγό.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 57 ετών κάτοικο χωριού της Δυτικής Λέσβου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα και δεχόταν παράλληλα έντονες πιέσεις στον χώρο εργασίας του.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τέτοια που «δεν είχε συναίσθηση των πράξεών του». Ο δικηγόρος του, Π. Κουφέλος, μιλώντας στο «Ν», υπογράμμισε: «Ο άνθρωπος πάσχει από κατάθλιψη και δεν ήξερε τι έκανε. Να σκεφτείτε ότι έβαλε φωτιά ακόμα και στο χωράφι της ίδιας του της γυναίκας». Ο 57χρονος φέρεται να έχει εκφράσει έντονη μεταμέλεια για όσα προκάλεσε.