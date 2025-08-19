Games
Ξεκίνησε η βροχή στην Αττική, τι ώρα θα σταματήσει

Ξεκινήσε στα υπερβόρεια προάστια της Αθήνας η βροχή.

Όπως ενημερώσαμε από νωρίς το πρωί, από τις μεσημεριανές ώρες αλλά και μέχρι νωρίς το απόγευμα σε διάφορα προάστια και περιοχές της Αθήνας αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι μπόρες θα είναι έντονες. Ήδη βρέχει σε περιοχές όπως η Βαρυμπόμπη, η Δροσιά, Εκάλη αλλά και στο Γκύρζη ενώ αργότερα η βροχή θα φτάσει μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.

Νωρίς το απόγευμα θα φαινόμενα θα περιοριστούν ενώ από το βράδυ ο καιρός θα έχει επιστρέψει σε «καλοκαιρινή διάθεση». Σύμφωνα με το χάρτη του windy γύρω στις 5 το απόγευμα τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ανατολικά προάστια ενώ μετά αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του καιρού.

Πρόγνωση για αύριο

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

