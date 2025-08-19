Games
Ελλάδα

Με γιατρό οπλίτη θητείας η υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Καστού


Έπειτα από απόφαση του Θ. Δαβάκη.

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Υγείας.

«Οι Ενοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με στοχευμένες δράσεις τον Έλληνα πολίτη όποτε κι όπου παραστεί ανάγκη. Στέκονται έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας δημόσια υγειονομική περίθαλψη στα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία της πατρίδας μας», δήλωσε ο κ. Δαβάκης.

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Χανιά: Προφυλακίστηκε ο γιατρός της κατασκήνωσης

Χανιά: Προθεσμία πήρε ο 63χρονος γιατρός κατασκήνωσης που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Χανιά: Αυτός είναι ο 63χρονος γιατρός κατασκήνωσης που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκου (Εικόνες)

Χανιά: Για κακούργημα παραπέμπεται ο γιατρός της κατασκήνωσης μετά από νέες καταγγελίες παιδιών

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

Έσβησε πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Βουλγαρία: Ο υπουργός Ενέργειας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον μεταλλευτικό τομέα

Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης

Συνθήκη για τα Πλαστικά: τα λόμπι δεν νίκησαν, αλλά η συμφωνία δεν ήρθε

