Με γιατρό οπλίτη θητείας η υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Καστού

Έπειτα από απόφαση του Θ. Δαβάκη.

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Υγείας.

«Οι Ενοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με στοχευμένες δράσεις τον Έλληνα πολίτη όποτε κι όπου παραστεί ανάγκη. Στέκονται έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας δημόσια υγειονομική περίθαλψη στα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία της πατρίδας μας», δήλωσε ο κ. Δαβάκης.