Καστοριά: Άκαρπες οι έρευνες για τον δραπέτη κρατούμενο

eurokinissi eurokinissi
Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό.

Αναζητείται ο 28χρονος Αλβανός που απέδρασε χθες το μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλευόταν υπό αστυνομική φρούρηση μετά από χειρουργική επέμβαση.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κρατούμενος εκμεταλλεύτηκε την απροσεξία των δύο αστυνομικών που τον συνόδευαν όταν του επιτράπηκε να βγει για τσιγάρο και κατάφερε να διαφύγει από τον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο-κελί.

Ελλάδα

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί πρόσφατα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατοχή ναρκωτικών και απείθεια. Σε βάρος του εκκρεμούσαν επίσης σοβαρές καταδικαστικές αποφάσεις: κάθειρξη 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης που διέτασσε τη σύλληψή του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με συνεχείς ελέγχους σε διασταυρώσεις, οδικά δίκτυα και οχήματα που κατευθύνονται προς Φλώρινα, Κοζάνη και τα σύνορα με την Αλβανία. Παράλληλα διερευνώνται οι συνθήκες που επέτρεψαν την απόδρασή του, προκαλώντας ερωτήματα για τον τρόπο φύλαξής του.

Σημειώνεται ότι ο δραπέτης είχε τραυματιστεί πρόσφατα σε απόπειρα διαφυγής μέσω μη νόμιμου συνοριακού περάσματος προς την Αλβανία με τη βοήθεια 29χρονου ομοεθνή του. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καστοριάς, απ’ όπου τελικά απέδρασε.

