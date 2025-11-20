Έντονα προβλήματα έφερε η κακοκαιρία στα βορειοηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Μεγάλος όγκος νερού θα πέσει και τις επόμενες ημέρες.

Σοβαρά προβλήματα σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ισχυρές βροχές και ζημιές στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, οι πρώτες πρωινές ώρες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Άνεμοι έως 9 μποφόρ, καταρρακτώδης βροχή και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σφυροκόπησαν το νησί για περίπου τρεις ώρες.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ ξεριζώθηκαν κυπαρίσσια στο Δημοτικό Νεκροταφείο. Ζημιές καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, με τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σοβαρά προβλήματα στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο, οι περιοχές Κόνιτσα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ μηχανήματα των δήμων επιχειρούν από τη νύχτα για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Τα ποτάμια Αώος, Σαραντάπορος και Καλαμάς έχουν φουσκώσει, με κίνδυνο υπερχείλισης, ενώ κατολισθήσεις στον δρόμο ανάμεσα στα ορεινά χωριά Άρματα και Δίστρατο έχουν διακόψει την κυκλοφορία. Επιπλέον, πολλά χωριά της Κόνιτσας παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Καστοριά: Υπερχείλιση Αλιάκμονα και προβλήματα υδροδότησης

Στην Καστοριά, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στα αντλιοστάσια και την υδροδότηση των περιοχών Νεστορίου, Κρανοχωρίου και Πτελέας. Ο δήμος Νεστορίου εξέδωσε έκτακτη οδηγία προς τους κατοίκους να μην καταναλώνουν το νερό του δικτύου έως νεότερη ανακοίνωση, καθώς ενδέχεται τα νερά του ποταμού να εισήλθαν στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών.

Ο δήμαρχος Χρήστος Γκοσλιόπουλος δήλωσε ότι οι χείμαρροι από τον Γράμμο κατέβαζαν τα νερά με μεγάλη ορμή, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και δυσκολίες σε κτηνοτρόφους, με κοπάδια να παραμένουν εγκλωβισμένα στις όχθες των χειμάρρων. Επιπλέον, πλημμύρες στις γεωργικές εκτάσεις στα χωριά Πτελέα και Κρανοχώρι συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε σε έκτακτη απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου νερού για τις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής και Υψηλού, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την ποιότητα του νερού.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου τη νύχτα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο στα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, με σταδιακή ύφεση των φαινομένων από αργά αύριο τη νύχτα προς το Σάββατο.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των δήμων και της πολιτικής προστασίας.

