Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 30χρονος πνίγηκε σε παραλία της Θάσου

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θάσο.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θάσου και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ελλάδα

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

