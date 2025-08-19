Games
Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε
Δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ παίζοντας σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο.

Το 2025 έμελλε να είναι η πιο τυχερή χρονιά για δύο μεγάλους νικητές του ΤΖΟΚΕΡ, οι οποίοι έγιναν την Κυριακή το βράδυ πολυεκατομμυριούχοι, έχοντας μοιραστεί πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ. Το έπαθλο αυτό αποτελεί ρεκόρ, αφού είναι το υψηλότερο που έχει διανείμει ποτέ το παιχνίδι.

Οι υπερτυχεροί είχαν καταθέσει τα δελτία που αποδείχθηκαν… χρυσά σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο και το Μαρκόπουλο.

Τυχερό το κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, αναδεικνύει δεύτερη φορά νικητή ΤΖΟΚΕΡ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, το δελτίο που κατατέθηκε στο Παλαιό Φάληρο κόστισε μόλις 6 ευρώ, αφού είχε συμπληρωμένες 6 στήλες, ενώ οι τυχεροί αριθμοί αποτελούσαν προσωπική έμπνευση του παίκτη.

«Οι υπερτυχεροί του ΤΖΟΚΕΡ κέρδισαν ένα έπαθλο ρεκόρ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ, από το να βρεθεί στο κατάστημά του νικητής ενός τέτοιου μυθικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο νικητής έγραψε ιστορία στο ΤΖΟΚΕΡ και μαζί του, στις χρυσές σελίδες του παιχνιδιού, γράφτηκε και το κατάστημά μας. Είμαι σίγουρη πως όλη η περιοχή θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό», τονίζει η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλκυόνης 79 & Αίαντος 31, στο Παλαιό Φάληρο.

image001_40497.jpg

Η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, όπου αναδείχθηκε ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς

Αυτή είναι, μάλιστα, η δεύτερη μεγάλη επιτυχία που σημειώνεται στο συγκεκριμένο κατάστημα όπως προσθέτει η κ. Μαρκουλάκη: «Πριν 10 χρόνια, το κατάστημά μας είχε αναδείξει έναν ακόμα μεγάλο τυχερό στο ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος είχε κερδίσει 3,5 εκατ. ευρώ. Αυτό που συνέβη, όμως, τώρα ήταν εξωπραγματικό. Με 6 ευρώ, ο υπερτυχερός κέρδισε πάνω από 14,4 εκατ. ευρώ. Μακάρι να συνεχίσουμε να μοιράζουμε χαμόγελα σε πελάτες μας και τα επόμενα χρόνια».

Ένα σύστημα… πολλών εκατομμυρίων

Ο δεύτερος υπερτυχερός που είχε καταθέσει το δελτίο του σε κατάστημα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, είχε επιλέξει ένα πλήρες σύστημα που τελικά του άλλαξε τη ζωή. Μάλιστα, εκτός από το ασύλληπτο που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία, σημείωσε και 2 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας επιπλέον 100.000 ευρώ για την κάθε μία.

«Όταν μάθαμε ότι ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς στο μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του ΤΖΟΚΕΡ βρέθηκε στο κατάστημά μας δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Επέλεξε ένα πλήρες σύστημα και αποδείχθηκε το σύστημα…της ζωής του. Μάλιστα, εκτός από το τεράστιο έπαθλο που κέρδισε, ήταν διπλά τυχερός, αφού είχε και δύο τυχερά 5άρια στη δεύτερη κατηγορία. Χαιρόμαστε αφάνταστα που κάποιος πελάτης μας θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του και του ευχόμαστε να τα χαρεί όπως επιθυμεί και να είναι πάντα τυχερός» δήλωσε ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Γρέγου 10 στο Μαρκόπουλο.

image002_37ad2.jpg

Ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, όπου αναδείχθηκε ο δεύτερος υπερτυχερός

9 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία

Εκτός από τους 2 μεγάλους νικητές, όμως, η Κυριακάτικη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε συνολικά 9 επιτυχίες και στη δεύτερη κατηγορία, με την κάθε μία να κερδίζει από 100.000 ευρώ. Τα τυχερά 5άρια βρέθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο και Χανιά.

