Έδωσαν «χέρια» Δήμος Παγγαίου και Πυρομετεωρολογική Ομάδα «Flame»
Μετά τους δήμους Λαυρεωτικής και Ρόδου πλέον και ο Δήμος Παγγαίου θα λαμβάνει εξειδικευμένες πυρομετεωρολογικές προγνώσεις.

Σε μια ακόμη σπουδαία συνεργασία προχώρησαν ο Δήμος Παγγαίου και η Πυρομετεωρολογική Ομάδα «Flame».

Όπως ανακοινώθηκε «Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Πυρομετεωρολογική μας Ομάδα θα υποστηρίζει —σε εθελοντική βάση— τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής με εξειδικευμένες πυρομετεωρολογικές προγνώσεις για το Δήμο Παγγαίου, οι οποίες θα συνεκτιμώνται με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς και την οργάνωση προληπτικών δράσεων.

Ο Δήμος Παγγαίου αποτελεί τον τρίτο Δήμο, έπειτα από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Ρόδου, τον οποίο θα υποστηρίζει η ομάδα μας με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας των κοινοτήτων της χώρας μας απέναντι στις προκλήσεις των δασικών πυρκαγιών –η επιστήμη έχει νόημα μόνο όταν επιστρέφει στην κοινωνία.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου, κ. Θεόδωρο Τσαβδαρίδη, και τον Ειδικό Σύμβουλο, κ. Στέργιο Κεχαγιά, για την εμπιστοσύνη. Η κοινή δράση επιστημονικών φορέων και ανθρώπων της πρώτης γραμμής αποτελεί τη μόνη βιώσιμη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το σχετικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ENA CHANNEL για τη συνεργασία μας με το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου».

{https://www.youtube.com/watch?v=RY1EnapnA0c&t}

