Φωτιά τώρα σε Μεγαλόπολη και Φιλιάτες - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Από κεραυνό προκλήθηκε πιθανότατα η φωτιά στη Θεσπρωτία.

Φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Μεγαλόπολη και τις Φιλιάτες, για την αντιμετώπιση των οποίων κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Και τα δύο πύρινα μέτωπα είναι σε δύσβατη δασική έκταση, ενώ οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Στη Θεσπρωτία η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό, ενώ ενδέχεται το ίδιο να συνέβη και στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά στη Θεσπρωτία ξέσπασε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών, για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρος, ρίψεις νερού κάνουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1957459582843764962}

Στην Αρκαδία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης. Στο σημείο έσπευσαν 37 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1957456250511212985}