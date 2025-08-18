Ξάνθη - Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

Το τροχαίο στη Ξάνθη έγινε όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα.

Φρίκη νωρίτερα στην Εγνατία οδό Κομοτηνής - Ξάνθης με 3 νεκρούς και 2 τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα και από την σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά.

Οι επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα ήταν τέσσερις και οι τρεις βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ το τέταρτο άτομο νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση. Σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ από το όχημα του δεύτερου οχήματος δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

{https://www.instagram.com/reel/DNffUZII72d/?utm_source=ig_web_copy_link}

Στο σημείο προκλήθηκε πανικός, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε και σε παρακείμενο αγροτικό χώρο.

Ωστόσο πριν από λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων επανήλθε στην κανονική της ροή μετά τη χρήση του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

{https://www.instagram.com/reel/DNfcC9QMsv0/?utm_source=ig_web_copy_link}

Δείτε το σχετικό βίντεο