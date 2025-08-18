Games
Ελλάδα

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς», τι είπε ο δολοφόνος της 47χρονης

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς», τι είπε ο δολοφόνος της 47χρονης
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι σήμερα το πρωί.

Την σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, ισχυρίζεται ο 28χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα με πολλές μαχαιριές 47χρονη, σήμερα το πρωί στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον δράστη από τον περασμένο Μάρτιο στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ., δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές, αλλά παρ' όλα αυτά είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο δράστη να μην την πλησιάζει.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Ελλάδα

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, αλλά στις πιέσεις του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος την ρωτούσε επίμονα ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία δικογραφίας σε βάρος του, δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Ο 28χρονος μετά την σύλληψη του, ισχυρίστηκε ότι είχε πάει έξω από το σπίτι τής γυναίκας σήμερα το πρωί για να της ζητήσει τον λόγο, όπως είπε, γιατί τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, με αποτέλεσμα να κόψουν επαφές μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, όταν την είδε στην πυλωτή της πολυκατοικίας τής μίλησε, ζητώντας της το λόγο, αλλά αυτή δεν του απάντησε και τότε έβγαλε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ήταν μια κάτοικος της ίδιας πολυκατοικίας, η οποία έπαθε σοκ, αλλά τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας καταδίωκε μια άλλη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο της εισόδου πολυκατοικίας η 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος ημεδαπός, ο οποίος δεν είχε φύγει από το σημείο και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Ελλάδα

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Ελλάδα
Νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Ελλάδα

Νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Ελλάδα
Συγκλονίζουν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα - Το μήνυμά τους στις γυναίκες

Ελλάδα

Συγκλονίζουν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα - Το μήνυμά τους στις γυναίκες

Ελλάδα
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 5 ετών στον 40χρονο

Ελλάδα

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 5 ετών στον 40χρονο

Ελλάδα

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

