Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς», τι είπε ο δολοφόνος της 47χρονης

Την σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, ισχυρίζεται ο 28χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα με πολλές μαχαιριές 47χρονη, σήμερα το πρωί στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον δράστη από τον περασμένο Μάρτιο στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ., δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές, αλλά παρ' όλα αυτά είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο δράστη να μην την πλησιάζει.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, αλλά στις πιέσεις του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος την ρωτούσε επίμονα ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία δικογραφίας σε βάρος του, δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Ο 28χρονος μετά την σύλληψη του, ισχυρίστηκε ότι είχε πάει έξω από το σπίτι τής γυναίκας σήμερα το πρωί για να της ζητήσει τον λόγο, όπως είπε, γιατί τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, με αποτέλεσμα να κόψουν επαφές μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, όταν την είδε στην πυλωτή της πολυκατοικίας τής μίλησε, ζητώντας της το λόγο, αλλά αυτή δεν του απάντησε και τότε έβγαλε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ήταν μια κάτοικος της ίδιας πολυκατοικίας, η οποία έπαθε σοκ, αλλά τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας καταδίωκε μια άλλη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο της εισόδου πολυκατοικίας η 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος ημεδαπός, ο οποίος δεν είχε φύγει από το σημείο και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.