Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία για το φονικό, η 47χρονη τον είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ.

Στις 19 Μαρτίου, η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου ότι ο δράστης την παρακολουθούσε.

Μπροστά στα μάτια περαστικής εκτυλίχθηκε η γυναικοκτονία επί της οδού Στρατηγού Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Μάρτυρας τηλεφώνησε στην Αστυνομία, λέγοντας πως άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι μία γυναίκα στη μέση του δρόμου, η οποία ζητούσε βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα το άψυχο σώμα της 47χρονης βρέθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας, πιθανότατα του σπιτιού της, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο δράστης 28 ετών συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Διώξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής η οποία θα επιληφθεί της προανάκρισης. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 19 Μαρτίου, η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου ότι ο δράστης την παρακολουθούσε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.