Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Aπανθρακώθηκαν 3 άτομα από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (βίντεο)

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου, στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με αποτέλεσμα μάλιστα να ξεσπάσει φωτιά, και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν ακαριαία και ένα άτομo μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση.

Οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

«Λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Εγνατία οδό Ιάσμου – Ξάνθης, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης και θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμω», αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: xanthinea.gr

