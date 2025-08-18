Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

Έφυγε από την ζωή Ελένη Καρπέτα, σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.

Η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα, σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου και μητέρα ενός γιου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από ανάρτησή του στο Instagram. Εκεί, αποχαιρέτησε τη δασκάλα του στη σχολή του ΚΘΒΕ με λόγια αγάπης και νοσταλγίας, ενώ υπενθύμισε μια σημαντική πτυχή της πορείας της, σημειώνοντας ότι η Ελένη Καρπέτα υπήρξε η ιδρύτρια του Θεάτρου Στοά, κάτι που –όπως ανέφερε– συχνά δεν αναφέρεται στα αφιερώματα για το συγκεκριμένο θέατρο.

«Αντίο δασκάλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.instagram.com/p/DNdYW3Rt1Yy/}