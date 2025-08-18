Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα Φωτογραφία: Unsplash
Έφυγε από την ζωή Ελένη Καρπέτα, σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.

Η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα, σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου και μητέρα ενός γιου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από ανάρτησή του στο Instagram. Εκεί, αποχαιρέτησε τη δασκάλα του στη σχολή του ΚΘΒΕ με λόγια αγάπης και νοσταλγίας, ενώ υπενθύμισε μια σημαντική πτυχή της πορείας της, σημειώνοντας ότι η Ελένη Καρπέτα υπήρξε η ιδρύτρια του Θεάτρου Στοά, κάτι που –όπως ανέφερε– συχνά δεν αναφέρεται στα αφιερώματα για το συγκεκριμένο θέατρο.

«Αντίο δασκάλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.instagram.com/p/DNdYW3Rt1Yy/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ - Γνωστός για τον ρόλο του «κακού» στον «Σούπερμαν»

Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ - Γνωστός για τον ρόλο του «κακού» στον «Σούπερμαν»

Διεθνή
Στην ταινία για τον θρυλικό σεφ Άντονι Μπουρντέν θα παίξει ηθοποιός ελληνικής καταγωγής

Στην ταινία για τον θρυλικό σεφ Άντονι Μπουρντέν θα παίξει ηθοποιός ελληνικής καταγωγής

Entertainment
Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος - Το συγκινητικό μήνυμά του

Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος - Το συγκινητικό μήνυμά του

Διεθνή
Πέθανε ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής

Πέθανε ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής

Ελλάδα

NETWORK

Γιάννης Τριήρης: Οι θερινές διακοπές της ακραίας ακρίβειας ήταν … αναμενόμενες

Γιάννης Τριήρης: Οι θερινές διακοπές της ακραίας ακρίβειας ήταν … αναμενόμενες

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

healthstat.gr
Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

healthstat.gr
Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

ienergeia.gr
Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

ienergeia.gr
Η Eldorado Gold ανακοινώνει τον διορισμό του Christian Milau στη θέση του Προέδρου

Η Eldorado Gold ανακοινώνει τον διορισμό του Christian Milau στη θέση του Προέδρου

ienergeia.gr
Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

healthstat.gr