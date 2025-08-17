Αυτοψίες για καταγραφή ζημιών από τις φωτιές και στη Ζάκυνθο

Συνολικά, 9 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα».

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), τα οποία βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Ζάκυνθο, συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές του νησιού, στο πλαίσιο της αποτίμησης των επιπτώσεων από την πρόσφατη πυρκαγιά.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Δημοτική Κοινότητα Αγαλά: 4 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα

Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς: 1 πράσινο, 1 κίτρινο

Σε σχετική του δήλωση, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε στους πολίτες των πληγεισών περιοχών ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις».