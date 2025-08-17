Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα

Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα
Οι συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες.

Τον τρόμο έζησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου οι 250 επιβάτες της πτήσης DE3665 της εταιρείας Condor, οι οποίοι ταξίδευαν από την Κέρκυρα στο Ντίσελντορφ, καθώς κατά τη διάρκεια της απογείωσης του αεροσκάφους και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών, ο δεξιός κινητήρας άρχισε να φλέγεται.

Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το χρονικό με το αεροπλάνο που πήρε φωτιά πάνω από την Κέρκυρα

Το χρονικό με το αεροπλάνο που πήρε φωτιά πάνω από την Κέρκυρα

Ελλάδα

Μάλιστα, ένας από τους επιβάτες του αεροσκάφους τράξηβε βίντεο μέσα από την καμπίνα, την ώρα που ο κινητήρας φλεγόταν στον αέρα.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφοςέστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδιών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Ελλάδα
Νέα στοιχεία για τη φωτιά στην Πάτρα: Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του 25χρονου

Νέα στοιχεία για τη φωτιά στην Πάτρα: Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του 25χρονου

Ελλάδα
Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε σε κρουαζιερόπλοιο

Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε σε κρουαζιερόπλοιο

Ελλάδα
Έβρος: Έχτισαν το σπίτι συγχωριανού τους που κάηκε στις φωτιές - Δάκρυσε ο κτηνοτρόφος

Έβρος: Έχτισαν το σπίτι συγχωριανού τους που κάηκε στις φωτιές - Δάκρυσε ο κτηνοτρόφος

Ελλάδα

NETWORK

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

healthstat.gr
Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

healthstat.gr