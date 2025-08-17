Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα

Οι συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες.

Τον τρόμο έζησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου οι 250 επιβάτες της πτήσης DE3665 της εταιρείας Condor, οι οποίοι ταξίδευαν από την Κέρκυρα στο Ντίσελντορφ, καθώς κατά τη διάρκεια της απογείωσης του αεροσκάφους και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών, ο δεξιός κινητήρας άρχισε να φλέγεται.

Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Μάλιστα, ένας από τους επιβάτες του αεροσκάφους τράξηβε βίντεο μέσα από την καμπίνα, την ώρα που ο κινητήρας φλεγόταν στον αέρα.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφοςέστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδιών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.